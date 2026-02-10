JPNN.com

JPNN.com Bali Hukum Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Bali Selasa (10/2), Silakan Cek!

Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Bali Selasa (10/2), Silakan Cek!

Selasa, 10 Februari 2026 – 06:38 WIB
Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Bali Selasa (10/2), Silakan Cek! - JPNN.com Bali
Ilustrasi layanan Samsat Keliling di Bali. Foto: Instagram @infosamsatkarangasem

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Februari 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Baca Juga:

Selasa hari ini (10/2) layanan Samsat keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Layanan Samsat Keliling di Kota Denpasar hadir di Parkir Timur Lapangan Renon, mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Gianyar, layanan Samsat Keliling hadir di Jaba Pura Penataran Sasih Pejeng Tampaksiring, mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Baca Juga:

Di Kabupaten Karangasem, layanan Samsat Keliling hadir di Pasar Desa Sibetan, Bebandem mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Jembrana, hadir di depan Pasar Senggol Pekutatan, mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Selasa 10 Februari 2026 hadir di Badung, Buleleng, Jembrana, Gianyar dan Karangasem, cek jadwal dan lokasinya semeton.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   samsat Samsat Keliling Samsat Keliling Bali STNK Samsat Keliling Denpasar Samsat Keliling Gianyar Samsat Keliling Karangasem Samsat Keliling Buleleng Samsat Keliling Jembrana Jadwal & Lokasi Samsat Keliling

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bernardo Tavares Puji Alfan Suaib Gacor di Laga Debut, Contoh Ideal Pemain Muda - JPNN.com Bali

    Bernardo Tavares Puji Alfan Suaib Gacor di Laga Debut, Contoh Ideal Pemain Muda

  2. Debut Manis Gustavo Fernandes Bantu Persebaya Bekuk Bali United, Kokoh - JPNN.com Bali

    Debut Manis Gustavo Fernandes Bantu Persebaya Bekuk Bali United, Kokoh

  3. Market Value Super League Tembus Rp 1,5 T, 4 Tim Pecah Rekor, PSM Bikin Kejutan - JPNN.com Bali

    Market Value Super League Tembus Rp 1,5 T, 4 Tim Pecah Rekor, PSM Bikin Kejutan

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU