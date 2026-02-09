JPNN.com

JPNN.com Bali Hukum Tiga WNA Pembunuh Bule Australia Meminta Maaf, Minta Keringanan Hukuman

Tiga WNA Pembunuh Bule Australia Meminta Maaf, Minta Keringanan Hukuman

Senin, 09 Februari 2026 – 22:21 WIB
Tiga WNA Pembunuh Bule Australia Meminta Maaf, Minta Keringanan Hukuman - JPNN.com Bali
Terdakwa penembakan warga Australia, Coskun Mevlut (23), dan Tupou Pasa Midolmore (37) maupun Darcy Francesco Jenson (27) berjalan keluar ruang sidang PN Denpasar seusai sidang pledoi, Senin (9/2). Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tiga terdakwa kasus penembakan yang menewaskan warga Australia, Zivan Radmanovic di Vila Casa Santisya 1, Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Badung, Bali, Sabtu (14/6/2025) lalu blak-blakan meminta keringanan hukuman.

Dua terdakwa dalam satu berkas, Coskun Mevlut (23), dan Tupou Pasa Midolmore (37) maupun Darcy Francesco Jenson (27) – berkas terpisah meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dalam sidang dengan agenda pembacaan pledoi di PN Denpasar, Senin (9/2).

“Kami memohon majelis hakim yang terhormat menjatuhkan pidana seringan-ringannya kepada terdakwa satu (Coskun Mevlut) maupun dua (Tupou Pasa Midolmore),” ujar kuasa hukum Ricky Rajendar Singh.

Baca Juga:

Menurutnya, ada beberapa pertimbangan kliennya layak mendapat hukuman ringan.

Selain belum pernah dihukum, kliennya telah mengakui perbuatannya selama persidangan dan bersifat kooperatif.

Kedua terdakwa juga telah meminta maaf kepada keluarga korban, terutama masyarakat Indonesia dan Bali yang resah dengan perbuatannya.

Baca Juga:

“Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga,” katanya.

Dalam sidang sebelumnya, JPU Putu Gede Juliarsana menuntut kedua terdakwa hukuman 18 tahun penjara.

Tiga terdakwa kasus penembakan yang menewaskan warga Australia, Zivan Radmanovic di Vila Casa Santisya 1, Desa Munggu, Badung, Bali, minta keringanan hukuman
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   WNA Australia bule bule australia pembunuhan sidang pledoi pn denpasar Vila Casa Santisya penembakan

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bernardo Tavares Puji Alfan Suaib Gacor di Laga Debut, Contoh Ideal Pemain Muda - JPNN.com Bali

    Bernardo Tavares Puji Alfan Suaib Gacor di Laga Debut, Contoh Ideal Pemain Muda

  2. Debut Manis Gustavo Fernandes Bantu Persebaya Bekuk Bali United, Kokoh - JPNN.com Bali

    Debut Manis Gustavo Fernandes Bantu Persebaya Bekuk Bali United, Kokoh

  3. Market Value Super League Tembus Rp 1,5 T, 4 Tim Pecah Rekor, PSM Bikin Kejutan - JPNN.com Bali

    Market Value Super League Tembus Rp 1,5 T, 4 Tim Pecah Rekor, PSM Bikin Kejutan

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU