Tiga WNA Pembunuh Bule Australia Meminta Maaf, Minta Keringanan Hukuman

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tiga terdakwa kasus penembakan yang menewaskan warga Australia, Zivan Radmanovic di Vila Casa Santisya 1, Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Badung, Bali, Sabtu (14/6/2025) lalu blak-blakan meminta keringanan hukuman.

Dua terdakwa dalam satu berkas, Coskun Mevlut (23), dan Tupou Pasa Midolmore (37) maupun Darcy Francesco Jenson (27) – berkas terpisah meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dalam sidang dengan agenda pembacaan pledoi di PN Denpasar, Senin (9/2).

“Kami memohon majelis hakim yang terhormat menjatuhkan pidana seringan-ringannya kepada terdakwa satu (Coskun Mevlut) maupun dua (Tupou Pasa Midolmore),” ujar kuasa hukum Ricky Rajendar Singh.

Menurutnya, ada beberapa pertimbangan kliennya layak mendapat hukuman ringan.

Selain belum pernah dihukum, kliennya telah mengakui perbuatannya selama persidangan dan bersifat kooperatif.

Kedua terdakwa juga telah meminta maaf kepada keluarga korban, terutama masyarakat Indonesia dan Bali yang resah dengan perbuatannya.

“Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga,” katanya.

Dalam sidang sebelumnya, JPU Putu Gede Juliarsana menuntut kedua terdakwa hukuman 18 tahun penjara.