Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Bali Senin (9/2), Silakan Cek!

Senin, 09 Februari 2026 – 07:51 WIB
Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Bali Senin (9/2), Silakan Cek!
Ilustrasi layanan Samsat Keliling di Bali melayani warga. Foto: Instagram @samsatkarangasem

bali.jpnn.com, DENPASAR - ayanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Februari 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Baca Juga:

Senin hari ini (9/2) layanan Samsat keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Layanan Samsat Keliling di Kota Denpasar hadir di Parkir Timur Lapangan Renon, mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Gianyar, layanan Samsat Keliling hadir di Pasar Senggol Sayan Ubud, mulai pukul 16.00 WITA sampai dengan 19.00 WITA.

Baca Juga:

Di Kabupaten Karangasem, layanan Samsat Keliling hadir di Polsek Sidemen, mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Jembrana, hadir di depan Pasar Senggol Yehembeng, Mendoyo, mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Senin 9 Februari 2026 hadir di Badung, Jembrana, Gianyar dan Karangasem, cek jadwal dan lokasinya semeton.
