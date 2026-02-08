Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Bali Minggu (8/2), Silakan Cek!

JPNN.com

Minggu, 08 Februari 2026 – 06:29 WIB
Ilustrasi Samsat Keliling. Foto: ANTARA/Sulthony Hasanuddin/nz.

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Februari 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Minggu hari ini (8/2), layanan Samsat Keliling hadir di Taman Kota Singaraja, Buleleng.

Layanan Samsat Keliling hadir mulai pukul 07.00 WITA sampai dengan 09.00 WITA.

Untuk mengurus perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pada layanan Samsat keliling, ada beberapa persyaratan yang harus Anda penuhi.

Pertama, KTP asli dan fotokopi.

Kedua, STNK asli dan fotokopi.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Minggu 8 Februari 2026 hadir di Taman Kota Singaraja, Buleleng, cek jadwal dan lokasinya semeton.
