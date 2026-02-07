JPNN.com

JPNN.com Bali Hukum Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Bali Sabtu (7/2), Silakan Cek!

Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Bali Sabtu (7/2), Silakan Cek!

Sabtu, 07 Februari 2026 – 07:36 WIB
Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Bali Sabtu (7/2), Silakan Cek! - JPNN.com Bali
Ilustrasi layanan Samsat Keliling di Bali melayani warga. Foto: Instagram @samsatkarangasem

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Februari 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Baca Juga:

Sabtu hari ini (7/2), layanan Samsat Keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Di Kabupaten Gianyar, layanan Samsat Keliling hadir di utara Alun-Alun Kota Gianyar mulai pukul 16.00 WITA sampai dengan 19.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Jembrana hadir di Pasar Umum Negara Bahagia, Pendem, mulai pukul 19.00 WITA sampai dengan 22.00 WITA.

Baca Juga:

Di Kabupaten Tabanan, layanan Samsat Keliling hadir di depan Bank BPD, samping Pasar Senggol, mulai pukul 18.00 WITA sampai dengan 20.00 WITA.

Untuk mengurus perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pada layanan Samsat keliling, ada beberapa persyaratan yang harus Anda penuhi.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Sabtu 7 Februari 2026 hadir di Jembrana, Tabanan dan Gianyar, cek jadwal dan lokasinya semeton.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   samsat Samsat Keliling Samsat Keliling Bali STNK Samsat Keliling Jembrana Samsat Keliling Tabanan Samsat Keliling Gianyar Lokasi Samsat Keliling Jadwal Samsat Keliling Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Persebaya Siap Tempur, Francisco Rivera Bertekad Cetak Gol di Stadion Dipta - JPNN.com Bali

    Persebaya Siap Tempur, Francisco Rivera Bertekad Cetak Gol di Stadion Dipta

  2. Bernardo Tavares Siap Tulis Sejarah di Dipta, Kemenangan Leg Pertama Jadi Modal - JPNN.com Bali

    Bernardo Tavares Siap Tulis Sejarah di Dipta, Kemenangan Leg Pertama Jadi Modal

  3. Ricky Fajrin Ajak Bali United Bangkit, Lupakan Kekalahan, Fokus Kontra Persebaya - JPNN.com Bali

    Ricky Fajrin Ajak Bali United Bangkit, Lupakan Kekalahan, Fokus Kontra Persebaya

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU