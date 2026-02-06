JPNN.com

JPNN.com Bali Hukum Info Samsat Keliling di Bali Jumat (6/2), Cek Jadwal dan Lokasinya!

Info Samsat Keliling di Bali Jumat (6/2), Cek Jadwal dan Lokasinya!

Jumat, 06 Februari 2026 – 05:31 WIB
Info Samsat Keliling di Bali Jumat (6/2), Cek Jadwal dan Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi masyarakat Bali saat memanfaatkan Samsat Keliling. Foto: Instagram @samsatjembrana

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Februari 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Baca Juga:

Jumat hari ini (6/2), layanan Samsat Keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Di Kabupaten Gianyar, layanan Samsat Keliling hadir di utara Alun-Alun Kota Gianyar mulai pukul 16.00 WITA sampai dengan 19.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Jembrana hadir di area Parkir Pemkab Jembrana, Dauhwaru, mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Baca Juga:

Untuk mengurus perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pada layanan Samsat keliling, ada beberapa persyaratan yang harus Anda penuhi.

Pertama, KTP asli dan fotokopi.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Jumat 6 Februari 2026 hadir di Jembrana dan Gianyar, cek jadwal dan lokasinya semeton.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   samsat Samsat Keliling Samsat Keliling Bali STNK Samsat Keliling Jembrana Samsat Keliling Gianyar Lokasi Samsat Keliling Jadwal Samsat Keliling Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bernardo Tavares Otak-atik Starting XI Persebaya Kontra Bali United, Ngeri - JPNN.com Bali

    Bernardo Tavares Otak-atik Starting XI Persebaya Kontra Bali United, Ngeri

  2. Bali United Mendominasi Skuad Timnas U17, Tantang China Sebelum ke Arab Saudi - JPNN.com Bali

    Bali United Mendominasi Skuad Timnas U17, Tantang China Sebelum ke Arab Saudi

  3. Persebaya Senang Toni Kian Matang, Siap Isi Posisi Milos Kontra Bali United - JPNN.com Bali

    Persebaya Senang Toni Kian Matang, Siap Isi Posisi Milos Kontra Bali United

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU