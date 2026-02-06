JPNN.com

Info SIM Keliling di Bali Jumat (6/2), Cek Jadwal dan Lokasinya!

Jumat, 06 Februari 2026 – 05:17 WIB
Ilustrasi pelayanan SIM Keliling. Foto : Ricardo/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan SIM Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Februari 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi polres setempat atau sejumlah layanan SIM Keliling yang disediakan untuk memperpanjang surat izin mengemudi.

Layanan ini untuk mempermudah warga Bali mendapatkan SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.

Jumat hari ini (6/2), layanan SIM Keliling hadir di sejumlah kabupaten dan Kota di Bali.

Layanan SIM Keliling di Kabupaten Badung hadir di dua tempat berbeda, yakni Damkar Dalung (timur Pasar Dalung) dan Mall Pelayanan Publik Puspem Badung.

Layanan SIM Keliling mulai berlangsung pukul 08.30 WITA sampai dengan selesai.

Di Kabupaten Klungkung, layanan SIM Keliling hadir di depan Kantor Bupati Klungkung, mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Karangasem, layanan SIM Keliling hadir di Terminal Bebandem, mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Tersedia layanan SIM Keliling hari ini di Badung, Jembrana, Karangasem dan Klungkung, cek jadwal dan lokasinya semeton!
