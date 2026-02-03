JPNN.com

JPNN.com Bali Hukum Info SIM Keliling di Bali Selasa (3/2), Cek Jadwal dan Lokasinya!

Info SIM Keliling di Bali Selasa (3/2), Cek Jadwal dan Lokasinya!

Selasa, 03 Februari 2026 – 05:52 WIB
Info SIM Keliling di Bali Selasa (3/2), Cek Jadwal dan Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi pelayanan SIM Keliling. FOTO ANTARA/Andika Wahyu/mes

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan SIM Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Februari 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi polres setempat atau sejumlah layanan SIM Keliling yang disediakan untuk memperpanjang surat izin mengemudi.

Layanan ini untuk mempermudah warga Bali mendapatkan SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.

Baca Juga:

Selasa hari ini (3/2), layanan SIM Keliling hadir di sejumlah kabupaten dan Kota di Bali.

Layanan SIM Keliling di Kabupaten Badung hadir di dua tempat berbeda, yakni Damkar Dalung (timur Pasar Dalung) dan Mall Pelayanan Publik Puspem Badung.

Layanan SIM Keliling mulai berlangsung pukul 08.30 WITA sampai dengan selesai.

Baca Juga:

Di Kabupaten Klungkung, layanan SIM Keliling hadir di depan Kantor Bupati Klungkung, mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Jembrana layanan SIM Keliling hadir di Pasar Melaya mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan selesai.

Tersedia layanan SIM Keliling hari ini di Badung, Tabanan, Jembrana, Gianyar, Karangasem dan Klungkung, cek jadwal dan lokasinya semeton!
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   SIM SIM Keliling SIM Keliling Bali SIM Keliling Badung SIM Keliling Gianyar SIM Keliling Karangasem sim keliling Klungkung SIM Keliling Tabanan SIM Keliling Jembrana Jadwal dan Lokasi SIM Kelililing

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Persik Depak Winger Pedro Matos Menjelang Penutupan Bursa Transfer, Kemana? - JPNN.com Bali

    Persik Depak Winger Pedro Matos Menjelang Penutupan Bursa Transfer, Kemana?

  2. Romansa Uruguay di Skuad Persik: Adrian Luna Penerus Kejayaan Gonzales & Fagundez - JPNN.com Bali

    Romansa Uruguay di Skuad Persik: Adrian Luna Penerus Kejayaan Gonzales & Fagundez

  3. Respons Bali United Buntut Gol Aneh Jose Enrique, Johnny Jansen Blak-blakan - JPNN.com Bali

    Respons Bali United Buntut Gol Aneh Jose Enrique, Johnny Jansen Blak-blakan

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU