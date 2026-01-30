JPNN.com

JPNN.com Bali Hukum Jadwal dan Lokasi SIM Keliling di Bali Jumat (30/1), Silakan Cek!

Jadwal dan Lokasi SIM Keliling di Bali Jumat (30/1), Silakan Cek!

Jumat, 30 Januari 2026 – 05:43 WIB
Jadwal dan Lokasi SIM Keliling di Bali Jumat (30/1), Silakan Cek! - JPNN.com Bali
Ilustrasi pelayanan SIM Keliling. Foto : Ricardo/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan SIM Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Januari 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi polres setempat atau sejumlah layanan SIM Keliling yang disediakan untuk memperpanjang surat izin mengemudi.

Layanan ini untuk mempermudah warga Bali mendapatkan SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.

Baca Juga:

Jumat hari ini (30/1), layanan SIM Keliling hadir di sejumlah kabupaten dan Kota di Bali.

Layanan SIM Keliling di Kabupaten Badung hadir di dua tempat berbeda, yakni Damkar Dalung (timur Pasar Dalung) dan Mall Pelayanan Publik Puspem Badung.

Layanan SIM Keliling mulai berlangsung pukul 08.30 WITA sampai dengan selesai.

Baca Juga:

Layanan SIM Keliling di Kabupaten Klungkung hadir di depan Kantor Bupati Klungkung mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Karangasem, layanan SIM Keliling hadir di Polres Rendang, mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Tersedia layanan SIM Keliling hari ini di Badung, Jembrana, Karangasem dan Klungkung, cek jadwal dan lokasinya semeton!
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   SIM SIM Keliling SIM Keliling Bali Bali SIM Keliling Badung SIM Keliling Jembrana sim keliling Klungkung SIM Keliling Karangasem Jadwal SIM Keliling Lokasi SIM keliling

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. John Herdman Ingin Bawa Timnas Indonesia Latihan di Bali United Training Center - JPNN.com Bali

    John Herdman Ingin Bawa Timnas Indonesia Latihan di Bali United Training Center

  2. Persik vs Bali United: Marcos Reina Bongkar Kondisi Pemain, Optimistis Menang - JPNN.com Bali

    Persik vs Bali United: Marcos Reina Bongkar Kondisi Pemain, Optimistis Menang

  3. Lini Belakang Persik Rapuh, Marcos Reina Putar Otak Menjelang Kontra Bali United - JPNN.com Bali

    Lini Belakang Persik Rapuh, Marcos Reina Putar Otak Menjelang Kontra Bali United

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU