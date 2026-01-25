Layanan SIM Keliling di Bali Minggu (25/1), Ini Jadwal dan Lokasinya!

JPNN.com

Minggu, 25 Januari 2026 – 06:46 WIB
Ilustrasi Pelayanan SIM Keliling. Foto : Ricardo/JPNN.com

bali.jpnn.com, GIANYAR - Layanan SIM Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Januari 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi polres setempat atau sejumlah layanan SIM Keliling yang disediakan untuk memperpanjang surat izin mengemudi.

Layanan ini untuk mempermudah warga Bali mendapatkan SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.

Minggu hari ini (25/1), layanan SIM Keliling hadir di Kabupaten Gianyar.

Layanan SIM Keliling mulai berlangsung pukul 07.00 WITA sampai dengan selesai.

Layanan SIM Keliling ini hanya melayani permohonan perpanjangan SIM A dan C yang dapat dilakukan sebelum masa berlaku habis.

Apabila masa berlaku SIM habis diberlakukan penerbitan seperti SIM Baru.

Biaya perpanjangan SIM A sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah Rp 80 ribu.

Tersedia layanan SIM Keliling hari ini di Kabupaten Gianyar, cek jadwal dan lokasinya semeton!
