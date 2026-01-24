Info Samsat Keliling di Bali Sabtu (24/1), Cek Jadwal dan Lokasinya!

JPNN.com

Sabtu, 24 Januari 2026 – 08:40 WIB
Ilustrasi Samsat Keliling di Bali melayani warga. Foto: Instagram @samsatjembrana

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Januari 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Sabtu hari ini (24/1), layanan Samsat Keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Di Kabupaten Gianyar, layanan Samsat Keliling hadir di Utara Alun-Alun Kota Gianyar mulai pukul 16.00 WITA sampai dengan 19.00 WITA.

Di Kabupaten Jembrana, layanan Samsat Keliling hadir di Pasar Umum Negara Bahagia, mulai pukul 19.00 WITA sampai dengan 22.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Tabanan, hadir di Pasar Senggol, depan Bank BPD Bali, mulai pukul 18.00 WITA sampai dengan 20.00 WITA.

Untuk mengurus perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pada layanan Samsat keliling, ada beberapa persyaratan yang harus Anda penuhi.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Sabtu 24 Januari 2026 hadir di Kabupaten Jembrana, Tabanan dan Gianyar, cek jadwal dan lokasinya semeton.
