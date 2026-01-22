Info Samsat Keliling di Bali Kamis (22/1), Cek Jadwal dan Lokasinya!

JPNN.com

Kamis, 22 Januari 2026 – 08:06 WIB
Suasana layanan samsat keliling di Kota Denpasar. Foto: Pemkot Denpasar.

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Januari 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Baca Juga:

Kamis hari ini (22/1), layanan Samsat Keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Layanan Samsat Keliling di Kota Denpasar hadir di parkir timur Lapangan Renon mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Gianyar, layanan Samsat Keliling hadir di areal Parkir Puri Blahbatuh mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Baca Juga:

Di Kabupaten Buleleng, layanan Samsat Keliling hadir di Desa Kekeran, Busungbiu, mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Karangasem hadir di Pasar Culik Abang, mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Kamis 22 Januari 2026 hadir di Kota Denpasar, Buleleng, Gianyar dan Karangasem, cek jadwal dan lokasinya semeton.
