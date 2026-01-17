Jadwal Samsat Keliling di Buleleng Bali Sabtu (17/1), Cek Lokasinya!

JPNN.com

Sabtu, 17 Januari 2026 – 07:13 WIB
Ilustrasi Samsat Keliling. Foto: ANTARA/Sulthony Hasanuddin/nz.

bali.jpnn.com, GIANYAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Januari 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Sabtu hari ini (17/1), layanan Samsat Keliling hadir di Kabupaten Gianyar.

Layanan Samsat Keliling hadir di Alun-Alun Kota Gianyar mulai pukul 16.00 WITA sampai dengan 19.00 WITA.

Untuk mengurus perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pada layanan Samsat keliling, ada beberapa persyaratan yang harus Anda penuhi.

Pertama, KTP asli dan fotokopi.

Kedua, STNK asli dan fotokopi.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Sabtu 17 Januari 2026 hadir di Kabupaten Gianyar, cek jadwal dan lokasinya semeton.
