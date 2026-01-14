Layanan SIM Keliling di Bali Rabu (14/1), Ini Jadwal dan Lokasinya!

JPNN.com

Rabu, 14 Januari 2026 – 06:12 WIB
Ilustrasi petugas kepolisian melayani SIM Keliling. Foto: Instagram @polresbuleleng_110

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan SIM Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Januari 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi polres setempat atau sejumlah layanan SIM Keliling yang disediakan untuk memperpanjang surat izin mengemudi.

Layanan ini untuk mempermudah warga Bali mendapatkan SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.

Rabu hari ini (14/1), layanan SIM Keliling hadir di sejumlah kabupaten di Provinsi Bali.

Layanan SIM Keliling di Kabupaten Badung hadir di dua tempat berbeda, yakni Damkar Dalung (timur Pasar Dalung) dan Mall Pelayanan Publik Puspem Badung.

Layanan SIM Keliling mulai berlangsung pukul 08.30 WITA sampai dengan selesai

Layanan SIM Keliling di Kabupaten Klungkung hadir di depan Kantor Bupati Klungkung mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan selesai.

Di Kabupaten Bangli, layanan SIM Keliling hadir di Pasar Metro, mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

