JPNN.com

JPNN.com Bali Hukum Cek Samsat Keliling di Bali Selasa (13/1), Ini Jadwal dan Lokasinya!

Cek Samsat Keliling di Bali Selasa (13/1), Ini Jadwal dan Lokasinya!

Selasa, 13 Januari 2026 – 07:30 WIB
Cek Samsat Keliling di Bali Selasa (13/1), Ini Jadwal dan Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi pelayanan Samsat Keliling di Bali. Foto: Instagram@samsatjembrana

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Januari 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Baca Juga:

Selasa hari ini (13/1), layanan Samsat Keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Layanan Samsat Keliling di Kota Denpasar hadir di Puri Peguyangan, mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Gianyar hadir di Jaba Pura Penataran Sasih Pejeng, Tampaksiring, mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Baca Juga:

Di Kabupaten Jembrana, layanan Samsat Keliling hadir di depan Pasar Senggol Pekutatan, mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Karangasem hadir di Pasar Desa Adat Sibetan, Bebandem mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Selasa 13 Januari 2026 hadir di Denpasar, Jembrana, Gianyar dan Karangasem, cek jadwal dan lokasinya semeton.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   samsat Samsat Keliling Samsat Keliling Bali STNK Samsat Keliling Denpasar Samsat Keliling Gianyar Samsat Keliling Karangasem Samsat Keliling Jembrana Lokasi Samsat Keliling Jadwal Samsat Keliling

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Made Tito Mulai Curi Perhatian Johnny Jansen, Sorot Momentum di Putaran Kedua - JPNN.com Bali

    Made Tito Mulai Curi Perhatian Johnny Jansen, Sorot Momentum di Putaran Kedua

  2. Rumor 2 Pemain Asing PSM Hengkang Menguat, tak Masuk Skema Tomas Trucha - JPNN.com Bali

    Rumor 2 Pemain Asing PSM Hengkang Menguat, tak Masuk Skema Tomas Trucha

  3. Tomas Trucha Janji Bawa PSM Bangkit di Putaran Kedua, Ingin Tampil Menyerang - JPNN.com Bali

    Tomas Trucha Janji Bawa PSM Bangkit di Putaran Kedua, Ingin Tampil Menyerang

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU