Selasa, 13 Januari 2026 – 05:45 WIB
Jadwal SIM Keliling di Bali Selasa (13/1), Silakan Cek Lokasinya!
Ilustrasi pelayanan SIM Keliling. FOTO ANTARA/Andika Wahyu/mes

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan SIM Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Januari 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi polres setempat atau sejumlah layanan SIM Keliling yang disediakan untuk memperpanjang surat izin mengemudi.

Layanan ini untuk mempermudah warga Bali mendapatkan SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.

Selasa hari ini (13/1), layanan SIM Keliling hadir di sejumlah kabupaten di Provinsi Bali.

Layanan SIM Keliling di Kabupaten Badung hadir di dua tempat berbeda, yakni Damkar Dalung (timur Pasar Dalung) dan Mall Pelayanan Publik Puspem Badung.

Layanan SIM Keliling mulai berlangsung pukul 08.30 WITA sampai dengan selesai

Layanan SIM Keliling di Kabupaten Klungkung hadir di depan Kantor Bupati Klungkung mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan selesai.

Di Kabupaten Karangasem, layanan SIM Keliling hadir di Pasar Pesangkan, mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Tersedia layanan SIM Keliling hari ini di Badung, Tabanan, Jembrana, Buleleng, Gianyar, Karangasem dan Klungkung, cek jadwal dan lokasinya semeton!
