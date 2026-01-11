JPNN.com

JPNN.com Bali Hukum Cek Samsat Keliling di Bali Minggu (11/1), Ini Jadwal dan Lokasinya!

Cek Samsat Keliling di Bali Minggu (11/1), Ini Jadwal dan Lokasinya!

Minggu, 11 Januari 2026 – 06:04 WIB
Cek Samsat Keliling di Bali Minggu (11/1), Ini Jadwal dan Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi Samsat Keliling. Foto: ANTARA/Sulthony Hasanuddin/nz.

bali.jpnn.com, BULELENG - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Januari 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Baca Juga:

Minggu hari ini (11/1), layanan Samsat Keliling hadir di Kabupaten Buleleng.

Layanan Samsat Keliling hadir di Taman Kota Singaraja, mulai pukul 07.00 WITA sampai dengan 09.00 WITA.

Untuk mengurus perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pada layanan Samsat keliling, ada beberapa persyaratan yang harus Anda penuhi.

Baca Juga:

Pertama, KTP asli dan fotokopi.

Kedua, STNK asli dan fotokopi.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Minggu 11 Januari 2026 hadir di Kabupaten Buleleng, cek jadwal dan lokasinya semeton.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   samsat Samsat Keliling Samsat Keliling Bali STNK Samsat Keliling Buleleng Lokasi Samsat Keliling Bali Jadwal Samsat Keliling Taman Kota Singaraja

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Klasemen Super League Setelah PSIM Gasak MU: Debut Apik Bernardo Tavares - JPNN.com Bali

    Klasemen Super League Setelah PSIM Gasak MU: Debut Apik Bernardo Tavares

  2. Tomas Trucha Respons Kekecewaan Suporter, Sentil Filosofi Sepak Bola Menyerang - JPNN.com Bali

    Tomas Trucha Respons Kekecewaan Suporter, Sentil Filosofi Sepak Bola Menyerang

  3. PSM Kalah Beruntun, Takluk dari Bali United, Tomas Trucha Sorot Formula Tim - JPNN.com Bali

    PSM Kalah Beruntun, Takluk dari Bali United, Tomas Trucha Sorot Formula Tim

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU