JPNN.com

JPNN.com Bali Hukum Jadwal SIM Keliling di Bali Minggu (11/1), Silakan Cek Lokasinya!

Jadwal SIM Keliling di Bali Minggu (11/1), Silakan Cek Lokasinya!

Minggu, 11 Januari 2026 – 05:51 WIB
Jadwal SIM Keliling di Bali Minggu (11/1), Silakan Cek Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi pelayanan SIM Keliling. Foto : Ricardo/JPNN.com

bali.jpnn.com, GIANYAR - Layanan SIM Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Januari 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi polres setempat atau sejumlah layanan SIM Keliling yang disediakan untuk memperpanjang surat izin mengemudi.

Layanan ini untuk mempermudah warga Bali mendapatkan SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.

Baca Juga:

Minggu hari ini (110/1), layanan SIM Keliling hadir di Kabupaten Gianyar.

Layanan SIM Keliling di Kabupaten Gianyar hadir di Alun-Alun Kota mulai pukul 07.00 WITA sampai dengan 09.00 WITA.

Layanan SIM Keliling ini hanya melayani permohonan perpanjangan SIM A dan C yang dapat dilakukan sebelum masa berlaku habis.

Baca Juga:

Apabila masa berlaku SIM habis diberlakukan penerbitan seperti SIM Baru.

Biaya perpanjangan SIM A sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah Rp 80 ribu.

Tersedia dua layanan SIM Keliling hari ini di Kabupaten Gianyar, cek jadwal dan lokasinya semeton!
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   SIM SIM Keliling SIM Keliling Bali SIM Keliling Gianyar Lokasi SIM keliling Jadwal SIM Keliling Bali gianyar

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Klasemen Super League Setelah PSIM Gasak MU: Debut Apik Bernardo Tavares - JPNN.com Bali

    Klasemen Super League Setelah PSIM Gasak MU: Debut Apik Bernardo Tavares

  2. Tomas Trucha Respons Kekecewaan Suporter, Sentil Filosofi Sepak Bola Menyerang - JPNN.com Bali

    Tomas Trucha Respons Kekecewaan Suporter, Sentil Filosofi Sepak Bola Menyerang

  3. PSM Kalah Beruntun, Takluk dari Bali United, Tomas Trucha Sorot Formula Tim - JPNN.com Bali

    PSM Kalah Beruntun, Takluk dari Bali United, Tomas Trucha Sorot Formula Tim

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU