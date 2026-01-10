JPNN.com

JPNN.com Bali Hukum Jadwal dan Lokasi SIM Keliling di Bali Sabtu (10/1), Silakan Cek!

Jadwal dan Lokasi SIM Keliling di Bali Sabtu (10/1), Silakan Cek!

Sabtu, 10 Januari 2026 – 05:42 WIB
Jadwal dan Lokasi SIM Keliling di Bali Sabtu (10/1), Silakan Cek! - JPNN.com Bali
Ilustrasi Pelayanan SIM Keliling. Foto : Ricardo/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan SIM Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Januari 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi polres setempat atau sejumlah layanan SIM Keliling yang disediakan untuk memperpanjang surat izin mengemudi.

Layanan ini untuk mempermudah warga Bali mendapatkan SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.

Baca Juga:

Sabtu hari ini (10/1), layanan SIM Keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Layanan SIM Keliling di Kabupaten Badung hadir di dua tempat berbeda, yakni Damkar Dalung (timur Pasar Dalung) dan Mall Pelayanan Publik Puspem Badung.

Layanan SIM Keliling mulai berlangsung pukul 08.30 WITA sampai dengan selesai.

Baca Juga:

Di Kabupaten Tabanan, layanan SIM Keliling hadir di depan Bank BPD samping Pasar Senggol, mulai pukul 18.00 WITA sampai dengan 20.00 WITA.

Layanan SIM Keliling ini hanya melayani permohonan perpanjangan SIM A dan C yang dapat dilakukan sebelum masa berlaku habis.

Tersedia tiga layanan SIM Keliling hari ini di Kabupaten Badung dan Tabanan, cek jadwal dan lokasinya semeton!
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   SIM SIM Keliling SIM Keliling Bali SIM Keliling Badung SIM Keliling Tabanan Bali Lokasi SIM keliling Jadwal SIM Keliling

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Klasemen Super League Setelah Bali United Gasak PSM: Borneo FC Potensi Tergusur - JPNN.com Bali

    Klasemen Super League Setelah Bali United Gasak PSM: Borneo FC Potensi Tergusur

  2. Statistik Gila Bali United saat Gasak PSM Makassar, Dominan di Semua Lini - JPNN.com Bali

    Statistik Gila Bali United saat Gasak PSM Makassar, Dominan di Semua Lini

  3. PSM Terkapar di Tangan Bali United, 2 Pemain Diganjar Kartu Merah, Cek Klasemen! - JPNN.com Bali

    PSM Terkapar di Tangan Bali United, 2 Pemain Diganjar Kartu Merah, Cek Klasemen!

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU