JPNN.com

JPNN.com Bali Hukum Info Samsat Keliling di Bali Jumat (9/1), Cek Jadwal dan Lokasinya!

Info Samsat Keliling di Bali Jumat (9/1), Cek Jadwal dan Lokasinya!

Jumat, 09 Januari 2026 – 08:20 WIB
Info Samsat Keliling di Bali Jumat (9/1), Cek Jadwal dan Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi layanan Samsat Keliling di Bali. Foto: Instagram @infosamsatkarangasem

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Januari 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Baca Juga:

Jumat hari ini (9/1), layanan Samsat Keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Di Kabupaten Gianyar, layanan Samsat Keliling hadir di utara Alun-Alun Kota Gianyar, mulai pukul 16.00 WITA sampai dengan 19.00 WITA.

Di Kabupaten Karangasem, layanan Samsat Keliling hadir di Banjar Batang, Desa Labasari, Abang, mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Baca Juga:

Untuk mengurus perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pada layanan Samsat keliling, ada beberapa persyaratan yang harus Anda penuhi.

Pertama, KTP asli dan fotokopi.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Jumat 9 Januari 2026 hadir di Gianyar dan Karangasem, cek jadwal dan lokasinya semeton.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   samsat Samsat Keliling Samsat Keliling Bali STNK Samsat Keliling Gianyar Samsat Keliling Karangasem Jadwal Samsat Keliling Lokasi Samsat Keliling Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Thijmen Goppel Sentil Kekuatan PSM, Sebut Bali United Siap Beri Perlawanan - JPNN.com Bali

    Thijmen Goppel Sentil Kekuatan PSM, Sebut Bali United Siap Beri Perlawanan

  2. Pemain PSM Tinggi Menjulang Jadi Tantangan Bali United, Jo Jansen Buka Suara - JPNN.com Bali

    Pemain PSM Tinggi Menjulang Jadi Tantangan Bali United, Jo Jansen Buka Suara

  3. PSM vs Bali United: Ajang Uji Clean Sheet Kiper Mike Houptmeijer - JPNN.com Bali

    PSM vs Bali United: Ajang Uji Clean Sheet Kiper Mike Houptmeijer

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU