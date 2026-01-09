JPNN.com

JPNN.com Bali Hukum Jadwal dan Lokasi SIM Keliling di Bali Jumat (9/1), Silakan Cek!

Jadwal dan Lokasi SIM Keliling di Bali Jumat (9/1), Silakan Cek!

Jumat, 09 Januari 2026 – 05:46 WIB
Jadwal dan Lokasi SIM Keliling di Bali Jumat (9/1), Silakan Cek! - JPNN.com Bali
Ilustrasi bus pelayanan SIM keliling. Foto: Polda Metro Jaya

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan SIM Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Januari 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi polres setempat atau sejumlah layanan SIM Keliling yang disediakan untuk memperpanjang surat izin mengemudi.

Layanan ini untuk mempermudah warga Bali mendapatkan SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.

Baca Juga:

Jumat hari ini (9/1), layanan SIM Keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Layanan SIM Keliling di Kabupaten Badung hadir di dua tempat berbeda, yakni Damkar Dalung (timur Pasar Dalung) dan Mall Pelayanan Publik Puspem Badung.

Layanan SIM Keliling mulai berlangsung pukul 08.30 WITA sampai dengan selesai.

Baca Juga:

Di Kabupaten Klungkung, layanan SIM Keliling hadir di depan Kantor Bupati Klungkung mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan selesai.

Layanan SIM Keliling di Kabupaten Bangli hadir di Pasar Kintamani mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan selesai.

Tersedia enam layanan SIM Keliling hari ini di Badung, Jembrana, Bangli, Karangasem dan Klungkung, cek jadwal dan lokasinya semeton!
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   SIM SIM Keliling SIM Keliling Bali SIM Keliling Badung SIM Keliling Jembrana sim keliling Klungkung SIM Keliling Bangli SIM Keliling Karangasem Lokasi SIM keliling Jadwal SIM Keliling

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. H2H PSM Makassar vs Bali United: Ajang Pertaruhan Gengsi di Papan Klasemen - JPNN.com Bali

    H2H PSM Makassar vs Bali United: Ajang Pertaruhan Gengsi di Papan Klasemen

  2. PSM Bermasalah Menjelang Kontra Bali United, Tomas Trucha Blak-blakan - JPNN.com Bali

    PSM Bermasalah Menjelang Kontra Bali United, Tomas Trucha Blak-blakan

  3. Bali United Masih Merugi, Dua Pemain Andalan Absen Kontra PSM Makassar - JPNN.com Bali

    Bali United Masih Merugi, Dua Pemain Andalan Absen Kontra PSM Makassar

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU