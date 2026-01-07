JPNN.com

Rabu, 07 Januari 2026 – 04:51 WIB
Jadwal dan Lokasi SIM Keliling di Bali Rabu (7/1), Silakan Cek! - JPNN.com Bali
Ilustrasi pelayanan SIM Keliling. Foto : Ricardo/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan SIM Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Januari 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi polres setempat atau sejumlah layanan SIM Keliling yang disediakan untuk memperpanjang surat izin mengemudi.

Layanan ini untuk mempermudah warga Bali mendapatkan SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.

Rabu hari ini (7/1), layanan SIM Keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Layanan SIM Keliling di Kabupaten Badung hadir di dua tempat berbeda, yakni Damkar Dalung (timur Pasar Dalung) dan Mall Pelayanan Publik Puspem Badung.

Layanan SIM Keliling mulai berlangsung pukul 08.30 WITA sampai dengan selesai.

Di Kabupaten Klungkung, layanan SIM Keliling hadir di depan Kantor Bupati Klungkung mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan selesai.

Layanan SIM Keliling di Kabupaten Bangli hadir di Pasar Metro mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan selesai.

Tersedia empat layanan SIM Keliling hari ini di Kabupaten Badung, Bangli dan Klungkung, cek jadwal dan lokasinya semeton!
