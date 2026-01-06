JPNN.com

JPNN.com Bali Hukum Jadwal dan Lokasi SIM Keliling di Bali Selasa (6/1), Silakan Cek!

Jadwal dan Lokasi SIM Keliling di Bali Selasa (6/1), Silakan Cek!

Selasa, 06 Januari 2026 – 06:07 WIB
Jadwal dan Lokasi SIM Keliling di Bali Selasa (6/1), Silakan Cek! - JPNN.com Bali
Ilustrasi pelayanan SIM Keliling di Polres Badung. Foto: Polres Badung

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan SIM Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Januari 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi polres setempat atau sejumlah layanan SIM Keliling yang disediakan untuk memperpanjang surat izin mengemudi.

Layanan ini untuk mempermudah warga Bali mendapatkan SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.

Baca Juga:

Selasa hari ini (6/1), layanan SIM Keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Layanan SIM Keliling di Kabupaten Badung hadir di dua tempat berbeda, yakni Damkar Dalung (timur Pasar Dalung) dan Mall Pelayanan Publik Puspem Badung.

Layanan SIM Keliling mulai berlangsung pukul 08.30 WITA sampai dengan selesai.

Baca Juga:

Di Kabupaten Klungkung, layanan SIM Keliling hadir di depan Kantor Bupati Klungkung mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan selesai.

Di Kabupaten Karangasem, layanan SIM Keliling hadir di Terminal Bebandem mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Tersedia delapan layanan SIM Keliling hari ini di Badung, Tabanan, Jembrana, Gianyar, Bangli, Klungkung dan Karangasem, cek jadwal dan lokasinya semeton!
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   SIM SIM Keliling SIM Keliling Bali SIM Keliling Badung SIM Keliling Tabanan SIM Keliling Jembrana SIM Keliling Gianyar SIM Keliling Bangli sim keliling Klungkung SIM Keliling Karangasem

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Arema FC Respons Aremania, Lepas M Rafli Setelah Bikin Blunder, ternyata - JPNN.com Bali

    Arema FC Respons Aremania, Lepas M Rafli Setelah Bikin Blunder, ternyata

  2. Johnny Jansen Sesumbar Bali United Kian Matang, Sebut Masih Banyak PR - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Sesumbar Bali United Kian Matang, Sebut Masih Banyak PR

  3. Arema FC Mandul tanpa Dalbero Luan, Incar Striker Asing Baru di Bursa Transfer - JPNN.com Bali

    Arema FC Mandul tanpa Dalbero Luan, Incar Striker Asing Baru di Bursa Transfer

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU