JPNN.com

JPNN.com Bali Hukum Cek Layanan Samsat Keliling di Bali Rabu (31/12), Ini Jadwal dan Lokasinya!

Cek Layanan Samsat Keliling di Bali Rabu (31/12), Ini Jadwal dan Lokasinya!

Rabu, 31 Desember 2025 – 05:34 WIB
Cek Layanan Samsat Keliling di Bali Rabu (31/12), Ini Jadwal dan Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi Samsat Keliling. Foto: ANTARA/Sulthony Hasanuddin/nz.

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Desember 2025.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Baca Juga:

Rabu hari ini (31/12), layanan Samsat Keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Layanan Samsat Keliling di Kota Denpasar hadir di Parkir Timur Lapangan Bajra Sandhi, Renon, mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Gianyar, layanan Samsat Keliling hadir di Jaba Pura Penataran Sasih Pejeng, Tampaksiring, mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Baca Juga:

Untuk mengurus perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pada layanan Samsat keliling, ada beberapa persyaratan yang harus Anda penuhi.

Pertama, KTP asli dan fotokopi.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Rabu 31 Desember 2025 hadir di Kota Denpasar dan Gianyar, cek jadwal dan lokasinya semeton.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   samsat Samsat Keliling Samsat Keliling Bali STNK Samsat Keliling Denpasar Samsat Keliling Gianyar Bali Lokasi Samsat Keliling Jadwal Samsat Keliling

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Jan Olde Riekerink Kecewa Kinerja Wasit Laga Bali United vs Dewa United, Begini - JPNN.com Bali

    Jan Olde Riekerink Kecewa Kinerja Wasit Laga Bali United vs Dewa United, Begini

  2. Jan Olde Riekerink: Laga Kontra Bali United tak Sesulit yang Terlihat, Hhmm - JPNN.com Bali

    Jan Olde Riekerink: Laga Kontra Bali United tak Sesulit yang Terlihat, Hhmm

  3. Klasemen Super League Setelah Persija Gasak Bhayangkara FC, Laju 4 Tim Tertahan - JPNN.com Bali

    Klasemen Super League Setelah Persija Gasak Bhayangkara FC, Laju 4 Tim Tertahan

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU