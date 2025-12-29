JPNN.com

JPNN.com Bali Hukum Cek Layanan Samsat Keliling di Bali Senin (29/12), Ini Jadwal dan Lokasinya!

Cek Layanan Samsat Keliling di Bali Senin (29/12), Ini Jadwal dan Lokasinya!

Senin, 29 Desember 2025 – 06:55 WIB
Cek Layanan Samsat Keliling di Bali Senin (29/12), Ini Jadwal dan Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi layanan Samsat Keliling di Bali melayani warga. Foto: Instagram @samsatkarangasem

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Desember 2025.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Baca Juga:

Senin hari ini (29/12), layanan Samsat Keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Layanan Samsat Keliling di Kota Denpasar hadir di Puri Peguyangan mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Gianyar, layanan Samsat Keliling hadir di Coco Mart Tebongkang, Ubud, mulai pukul 16.00 WITA sampai dengan 19.00 WITA.

Baca Juga:

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Karangasem hadir di Kantor Desa Pempetan, Rendang, mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Untuk mengurus perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pada layanan Samsat keliling, ada beberapa persyaratan yang harus Anda penuhi.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Minggu 29 Desember 2025 hadir di Kota Denpasar, Gianyar dan Karangasem, cek jadwal dan lokasinya semeton.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   samsat Samsat Keliling Samsat Keliling Bali STNK Samsat Keliling Denpasar Samsat Keliling Gianyar Samsat Keliling Karangasem Lokasi Samsat Keliling Jadwal Samsat Keliling Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Brandon Bergairah Setelah Absen, Sentil Privat Mbarga: Kami Berteman, tetapi - JPNN.com Bali

    Brandon Bergairah Setelah Absen, Sentil Privat Mbarga: Kami Berteman, tetapi

  2. Bali United vs Dewa United: Duel Menir Belanda, Johnny Jansen Sebut Laga Sulit - JPNN.com Bali

    Bali United vs Dewa United: Duel Menir Belanda, Johnny Jansen Sebut Laga Sulit

  3. Bali United Menang Telak, Ricky Fajrin dan Jordy Bruijn Masuk Best XI Pekan ke-15 - JPNN.com Bali

    Bali United Menang Telak, Ricky Fajrin dan Jordy Bruijn Masuk Best XI Pekan ke-15

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU