JPNN.com

JPNN.com Bali Hukum Cek Layanan Samsat Keliling di Bali Sabtu (27/12), Ini Jadwal dan Lokasinya!

Cek Layanan Samsat Keliling di Bali Sabtu (27/12), Ini Jadwal dan Lokasinya!

Sabtu, 27 Desember 2025 – 07:19 WIB
Cek Layanan Samsat Keliling di Bali Sabtu (27/12), Ini Jadwal dan Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi layanan Samsat Keliling di Bali. Foto: Instagram @infosamsatkarangasem

bali.jpnn.com, GIANYAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Desember 2025.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Baca Juga:

Sabtu hari ini (27/12), layanan Samsat Keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Di Kabupaten Gianyar, layanan Samsat Keliling hadir di utara Alun-alun Gianyar, mulai pukul 16.00 WITA sampai dengan 19.00 WITA.

Untuk mengurus perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pada layanan Samsat keliling, ada beberapa persyaratan yang harus Anda penuhi.

Baca Juga:

Pertama, KTP asli dan fotokopi.

Kedua, STNK asli dan fotokopi.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Sabtu 26 Desember 2025 hadir di Gianyar, cek jadwal dan lokasinya semeton.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   samsat Samsat Keliling Samsat Keliling Bali STNK Samsat Keliling Gianyar Lokasi Samsat Keliling Jadwal Samsat Keliling Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United Menang Telak, Ricky Fajrin dan Jordy Bruijn Masuk Best XI Pekan ke-15 - JPNN.com Bali

    Bali United Menang Telak, Ricky Fajrin dan Jordy Bruijn Masuk Best XI Pekan ke-15

  2. Statistik Mengerikan 3 Pemain Bali United, Mike Houptmeijer Amazing - JPNN.com Bali

    Statistik Mengerikan 3 Pemain Bali United, Mike Houptmeijer Amazing

  3. Market Value Dewa United Anjlok, 18 Pemain Ini Jadi Penyebabnya - JPNN.com Bali

    Market Value Dewa United Anjlok, 18 Pemain Ini Jadi Penyebabnya

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU