JPNN.com

JPNN.com Bali Hukum Cek Layanan SIM Keliling di Bali Rabu (24/12), Ini Jadwal dan Lokasinya!

Cek Layanan SIM Keliling di Bali Rabu (24/12), Ini Jadwal dan Lokasinya!

Rabu, 24 Desember 2025 – 06:49 WIB
Cek Layanan SIM Keliling di Bali Rabu (24/12), Ini Jadwal dan Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi pelayanan SIM Keliling di Polres Badung. Foto: Polres Badung

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan SIM Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Desember 2025.

Semeton Bali bisa mendatangi polres setempat atau sejumlah layanan SIM Keliling yang disediakan untuk memperpanjang surat izin mengemudi.

Layanan ini untuk mempermudah warga Bali mendapatkan SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.

Baca Juga:

Rabu hari ini (24/12), layanan SIM Keliling hadir di sejumlah kabupaten di Provinsi Bali.

Layanan SIM Keliling di Kabupaten Badung hadir di dua tempat berbeda, yakni Damkar Dalung (timur Pasar Dalung) dan Mall Pelayanan Publik Puspem Badung.

Layanan SIM Keliling mulai berlangsung pukul 08.30 WITA sampai dengan selesai.

Baca Juga:

Layanan SIM Keliling ini hanya melayani permohonan perpanjangan SIM A dan C yang dapat dilakukan sebelum masa berlaku habis.

Apabila masa berlaku SIM habis diberlakukan penerbitan seperti SIM Baru.

Tersedia dua layanan SIM Keliling hari ini di Kabupaten Badung, cek jadwal dan lokasinya semeton!
TAGS   SIM SIM Keliling SIM Keliling Bali Bali SIM Keliling Badung Lokasi SIM keliling Jadwal SIM Keliling

