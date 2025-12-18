KUHP Baru Berlaku Awal 2026, Bali Siap Menerapkan Hukuman Sosial

JPNN.com

Kamis, 18 Desember 2025 – 09:08 WIB
Gubernur Wayan Koster menghadiri Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) KUHP baru antara Kejati Bali dengan Pemprov Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama (WSU), Denpasar, Rabu (17/12). Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan dukungan dan apresiasi yang besar atas berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang disahkan 2023 lalu dan mulai berlaku serentak pada 2 Januari 2026.

Menurut Koster, pihaknya beserta jajaran akan mendukung penuh dan siap berkolaborasi menegakkan KUHP tersebut di Provinsi Bali.

Hal ini disampaikannya Gubernur Koster saat memberikan sambutan pada acara Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kejati dengan Pemprov Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama (WSU), Denpasar, Rabu (17/12).

Koster mengeklaim Bali melalui Desa Adat telah melaksanakan sistem hukum yang lengkap, seperti yang tertuang dalam KUHP.

“Desa Adat di Bali mempunyai awig-awig semacam UU, perarem atau aturan di bawah UU seperti Perpu, PP atau Perpres yang dijalankan dengan sangat baik oleh Desa Adat,” ujar Koster.

Bahkan sejak dahulu Bali telah menerapkan trias politika atau konsep pemisahan kekuasaan.

“Di masing-masing Desa Adat, dikenal istilah Prajuru atau eksekutif yang menjalankan pemerintahan, Sabha Desa atau legislatif dan Kertha Desa.

Nah. di Kertha Desa inilah berjalan sistem hukumnya, namanya hukum adat,” kata Koster.

