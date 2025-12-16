JPNN.com

JPNN.com Bali Hukum Cek Layanan Samsat Keliling di Bali Selasa (16/12), Ini Jadwal dan Lokasinya!

Cek Layanan Samsat Keliling di Bali Selasa (16/12), Ini Jadwal dan Lokasinya!

Selasa, 16 Desember 2025 – 06:34 WIB
Cek Layanan Samsat Keliling di Bali Selasa (16/12), Ini Jadwal dan Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi layanan Samsat Keliling di Bali. Foto: Instagram @infosamsatkarangasem

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Desember 2025.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Baca Juga:

Selasa hari ini (16/12), layanan Samsat Keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Layanan Samsat Keliling di Kota Denpasar hadir di parkir timur Lapangan Bajra Sandhi, Renon, mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Gianyar hadir di Jaba Pura Penataran Sasih Pejeng, Tampaksiring, mulai pukul 08.30.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Baca Juga:

Di Kabupaten Jembrana, layanan Samsat Keliling hadir di depan Pasar Senggol Pekutatan mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Buleleng hadir di Desa Banyuatis, Banjar, mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Selasa 16 Desember 2025 hadir di Kota Denpasar, Gianyar, Jembrana dan Buleleng, cek jadwal dan lokasinya semeton.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   samsat Samsat Keliling Samsat Keliling Bali STNK Samsat Keliling Denpasar Samsat Keliling Jembrana Samsat Keliling Buleleng Samsat Keliling Gianyar Lokasi Samsat Keliling Jadwal Samsat Keliling

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Rumor Eks Gelandang JDT Takahiro Kunimoto Merapat ke Bali United Menguat - JPNN.com Bali

    Rumor Eks Gelandang JDT Takahiro Kunimoto Merapat ke Bali United Menguat

  2. 5 Fakta Menarik Duel PSBS Biak vs Bali United: Nomor 3 & 4 tak Terduga - JPNN.com Bali

    5 Fakta Menarik Duel PSBS Biak vs Bali United: Nomor 3 & 4 tak Terduga

  3. Pesan Petinggi Borneo FC Setelah Kalah dari Bali United dan Persib, Hhmm - JPNN.com Bali

    Pesan Petinggi Borneo FC Setelah Kalah dari Bali United dan Persib, Hhmm

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU