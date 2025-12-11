Info SIM Keliling di Bali Kamis (11/12), Cek Jadwal dan Lokasinya!

JPNN.com

Kamis, 11 Desember 2025 – 05:42 WIB
Ilustrasi pelayanan SIM Keliling dan Samsat di Polres Buleleng yang tengah melayani masyarakat setempat. Foto: Instagram @polresbuleleng_110

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan SIM Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Desember 2025.

Semeton Bali bisa mendatangi polres setempat atau sejumlah layanan SIM Keliling yang disediakan untuk memperpanjang surat izin mengemudi.

Layanan ini untuk mempermudah warga Bali mendapatkan SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.

Kamis hari ini (11/12), layanan SIM Keliling kembali hadir di sejumlah kabupaten di Provinsi Bali.

Layanan SIM Keliling di Kabupaten Badung hadir di dua tempat berbeda, yakni Damkar Dalung (timur Pasar Dalung) dan Mall Pelayanan Publik Puspem Badung.

Layanan SIM Keliling mulai berlangsung pukul 08.30 WITA sampai dengan selesai.

Layanan SIM Keliling di Kabupaten Tabanan hadir di Kurnia Seafood Kediri, mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan selesai.

Di Kabupaten Buleleng, layanan SIM Keliling hadir di Pura Maduekarang, Kubutambahan, mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Tersedia empat layanan SIM Keliling hari ini di Kabupaten Badung, Tabanan dan Buleleng, cek jadwal dan lokasinya semeton!
