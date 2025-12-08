Info Samsat Keliling di Bali Senin (8/12), Cek Jadwal dan Lokasinya!

JPNN.com

Senin, 08 Desember 2025 – 07:42 WIB
Ilustrasi layanan Samsat Keliling di Bali. Foto: Instagram @infosamsatkarangasem

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Desember 2025.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Senin hari ini (8/12), layanan Samsat Keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Layanan Samsat Keliling di Kota Denpasar hadir di Kantor Perbekel Desa Sanur Kaja mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Gianyar hadir di Coco Mart Tebongkang, Ubud, mulai pukul 16.00 WITA sampai dengan 19.00 WITA.

Di Kabupaten Karangasem, layanan Samsat Keliling hadir di Terminal Bebandem, mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Jembrana, layanan Samsat Keliling hadir di depan Pasar Yehembang, Mendoyo, mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Senin 8 Desember 2025 hadir di Denpasar, Jembrana, Buleleng, Karangasem dan Gianyar, cek jadwal dan lokasinya semeton.
