JPNN.com

JPNN.com Bali Hukum Cek Layanan SIM Keliling di Bali Kamis (4/12), Ini Jadwal dan Lokasinya!

Cek Layanan SIM Keliling di Bali Kamis (4/12), Ini Jadwal dan Lokasinya!

Kamis, 04 Desember 2025 – 06:32 WIB
Cek Layanan SIM Keliling di Bali Kamis (4/12), Ini Jadwal dan Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi pelayanan SIM Keliling. Foto : Ricardo/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan SIM Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Desember 2025.

Semeton Bali bisa mendatangi polres setempat atau sejumlah layanan SIM Keliling yang disediakan untuk memperpanjang surat izin mengemudi.

Layanan ini untuk mempermudah warga Bali mendapatkan SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.

Baca Juga:

Kamis hari ini (4/12), layanan SIM Keliling kembali hadir di sejumlah kabupaten di Provinsi Bali.

Layanan SIM Keliling di Kabupaten Badung hadir di dua tempat berbeda, yakni Damkar Dalung (timur Pasar Dalung) dan Mall Pelayanan Publik Puspem Badung.

Layanan SIM Keliling mulai berlangsung pukul 08.30 WITA sampai dengan selesai.

Baca Juga:

Di Kabupaten Tabanan, layanan SIM Keliling hadir di Kurnia Seafood Beraban, Kediri, mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan selesai.

Layanan SIM Keliling ini hanya melayani permohonan perpanjangan SIM A dan C yang dapat dilakukan sebelum masa berlaku habis.

Tersedia tiga layanan SIM Keliling hari ini di Kabupaten Badung dan Tabanan, cek jadwal dan lokasinya semeton!
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   SIM SIM Keliling SIM Keliling Bali SIM Keliling Badung SIM Keliling Tabanan Bali Jadwal SIM Keliling Lokasi SIM keliling

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Pemain Bali United Libur 10 Hari Seusai Bungkam Borneo FC, Ada Tanggung Jawab - JPNN.com Bali

    Pemain Bali United Libur 10 Hari Seusai Bungkam Borneo FC, Ada Tanggung Jawab

  2. Bali United Butuh 6 Bulan Bikin Borneo FC Bertekuk Lutut, Persib Bisa Mencontoh - JPNN.com Bali

    Bali United Butuh 6 Bulan Bikin Borneo FC Bertekuk Lutut, Persib Bisa Mencontoh

  3. Joao Ferrari Jadi Pemain Terbaik, Happy Bali United Bungkam Borneo FC - JPNN.com Bali

    Joao Ferrari Jadi Pemain Terbaik, Happy Bali United Bungkam Borneo FC

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU