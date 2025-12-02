JPNN.com

JPNN.com Bali Hukum Bule Inggris Penyelundup 1,3 Kg Kokain Diadili di Bali, Terancam Hukuman Mati

Bule Inggris Penyelundup 1,3 Kg Kokain Diadili di Bali, Terancam Hukuman Mati

Selasa, 02 Desember 2025 – 22:14 WIB
Bule Inggris Penyelundup 1,3 Kg Kokain Diadili di Bali, Terancam Hukuman Mati - JPNN.com Bali
Bule Inggris Kail Robinson berdiskusi dengan penasihat hukum Robert Khuana seusai pembacaan dakwaan oleh JPU I Made Dipa Umbara di PN Denpasar, Selasa (2/12). Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pengadilan Negeri (PN) Denpasar kembali menyidangkan kasus tindak pidana narkotika yang melibatkan warga negara asing (WNA).

Bule Inggris Kial Garth Robinson, 29, diadili di PN Denpasar, Selasa (2/12) setelah terlibat penyelundupan narkoba jenis kokain seberat 1.343,67 gram bruto atau 1.321 gram neto ke Bali.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) I Made Dipa Umbara mendakwa terdakwa Kial Robinson dengan Pasal berlapis.

Baca Juga:

Dakwaan pertama, terdakwa Kial Robinson melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dakwaan kedua, terdakwa didakwa melanggar Pasal 113 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dakwaan ketiga, terdakwa didakwa melanggar Pasal Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Baca Juga:

“Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gram, yaitu narkotika jenis kokain seberat 1.343,67 gram bruto atau 1.321 gram neto,” ujar JPU I Made Dipa Umbara di depan majelis hakim yang diketuai Abang Marthen Bunga.

Dengan dakwaan berlapis tersebut, terdakwa Kial Robinson terancam pidana maksimal hukuman mati, atau paling singkat enam tahun dan paling lama 20 tahun.

Bule Inggris Kial Garth Robinson, 29, diadili di PN Denpasar, Selasa (2/12) setelah terlibat penyelundupan narkoba jenis kokain seberat 1.343,67 gram bruto
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   bule Inggris WNA bule inggris narkoba kokain penyelundupan narkoba pn denpasar hukuman mati Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Joao Ferrari Jadi Pemain Terbaik, Happy Bali United Bungkam Borneo FC - JPNN.com Bali

    Joao Ferrari Jadi Pemain Terbaik, Happy Bali United Bungkam Borneo FC

  2. Brandon Wilson Puas Bali United Bungkam Borneo FC, Sebut Kalimat Ini - JPNN.com Bali

    Brandon Wilson Puas Bali United Bungkam Borneo FC, Sebut Kalimat Ini

  3. Investasi Pemain Muda Bali United Berhasil, Respons Johnny Jansen Mengejutkan - JPNN.com Bali

    Investasi Pemain Muda Bali United Berhasil, Respons Johnny Jansen Mengejutkan

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU