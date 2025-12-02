Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Bali Selasa (2/12), Silakan Cek!

JPNN.com

Selasa, 02 Desember 2025 – 07:07 WIB
Ilustrasi masyarakat Bali saat memanfaatkan Samsat Keliling. Foto: Instagram @samsatjembrana

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Desember 2025.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Selasa hari ini (2/12), layanan Samsat Keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Layanan Samsat Keliling di Kota Denpasar hadir di Terminal Tegal mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Gianyar hadir di Jaba Pura Penataran Sasih Pejeng Tampaksiring, mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Untuk mengurus perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pada layanan Samsat keliling, ada beberapa persyaratan yang harus Anda penuhi.

Pertama, KTP asli dan fotokopi.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Selasa 2 Desember 2025 hadir di Kota Denpasar dan Gianyar, cek jadwal dan lokasinya semeton.
