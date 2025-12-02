Cek Layanan SIM Keliling di Bali Selasa (2/12), Ini Jadwal dan Lokasinya!

JPNN.com

Selasa, 02 Desember 2025 – 05:59 WIB
Ilustrasi pelayanan SIM Keliling. FOTO ANTARA/Andika Wahyu/mes

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan SIM Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Desember 2025.

Semeton Bali bisa mendatangi polres setempat atau sejumlah layanan SIM Keliling yang disediakan untuk memperpanjang surat izin mengemudi.

Layanan ini untuk mempermudah warga Bali mendapatkan SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.

Selasa hari ini (2/12), layanan SIM Keliling kembali hadir di sejumlah kabupaten di Provinsi Bali.

Layanan SIM Keliling di Kabupaten Badung hadir di dua tempat berbeda, yakni Damkar Dalung (timur Pasar Dalung) dan Mall Pelayanan Publik Puspem Badung.

Layanan SIM Keliling mulai berlangsung pukul 08.30 WITA sampai dengan selesai.

Layanan SIM keliling di Kabupaten Tabanan hadir di Astra Motor Gerokgak mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan selesai.

Di Kabupaten Karangasem, layanan SIM Keliling hadir di Polsek Manggis mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 13.00 WITA.

Tersedia empat layanan SIM Keliling hari ini di Kabupaten Badung, Tabanan dan Karangasem, cek jadwal dan lokasinya semeton!
