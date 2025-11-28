JPNN.com

JPNN.com Bali Hukum Cek Layanan Samsat Keliling di Bali Jumat (28/11), Ini Jadwal dan Lokasinya!

Cek Layanan Samsat Keliling di Bali Jumat (28/11), Ini Jadwal dan Lokasinya!

Jumat, 28 November 2025 – 06:40 WIB
Cek Layanan Samsat Keliling di Bali Jumat (28/11), Ini Jadwal dan Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi Samsat Keliling. Foto: ANTARA/Sulthony Hasanuddin/nz.

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan November 2025.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Baca Juga:

Jumat hari ini (28/11), layanan Samsat Keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Layanan Samsat Keliling di Kota Denpasar hadir di depan Museum Bali (Puputan) mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Gianyar hadir di utara Alun-alun Kota Gianyar, mulai pukul 16.00 WITA sampai dengan 19.00 WITA.

Baca Juga:

Untuk mengurus perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pada layanan Samsat keliling, ada beberapa persyaratan yang harus Anda penuhi.

Pertama, KTP asli dan fotokopi.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Jumat 28 November 2025 hadir di Denpasar dan Gianyar, cek jadwal dan lokasinya semeton.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   samsat Samsat Keliling Samsat Keliling Bali STNK Samsat Keliling Denpasar Samsat Keliling Gianyar Lokasi Samsat Keliling Jadwal Samsat Keliling Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Indra Sjafri Rilis 23 Pemain SEA Games 2025, 3 Pemain Bali United Skuad - JPNN.com Bali

    Indra Sjafri Rilis 23 Pemain SEA Games 2025, 3 Pemain Bali United Skuad

  2. Borneo FC vs Bali United: Misi Besar Pesut Etam, Fabio Lefundes Sentil Suporter - JPNN.com Bali

    Borneo FC vs Bali United: Misi Besar Pesut Etam, Fabio Lefundes Sentil Suporter

  3. Pelatih Super League Bertumbangan, Suporter Kecewa, Johnny Jansen Dalam Bahaya - JPNN.com Bali

    Pelatih Super League Bertumbangan, Suporter Kecewa, Johnny Jansen Dalam Bahaya

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU