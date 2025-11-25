JPNN.com

JPNN.com Bali Hukum Info SIM Keliling di Bali Selasa (25/11), Cek Jadwal dan Lokasinya!

Info SIM Keliling di Bali Selasa (25/11), Cek Jadwal dan Lokasinya!

Selasa, 25 November 2025 – 05:47 WIB
Info SIM Keliling di Bali Selasa (25/11), Cek Jadwal dan Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi pelayanan SIM Keliling dan Samsat di Polres Buleleng yang tengah melayani masyarakat setempat. Foto: Instagram @polresbuleleng_110

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan SIM Keliling kembali hadir di Bali pada bulan November 2025.

Semeton Bali bisa mendatangi polres setempat atau sejumlah layanan SIM Keliling yang disediakan untuk memperpanjang surat izin mengemudi.

Layanan ini untuk mempermudah warga Bali mendapatkan SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.

Baca Juga:

Selasa hari ini (25/11), layanan SIM Keliling kembali hadir di sejumlah kabupaten di Provinsi Bali.

Layanan SIM Keliling di Kabupaten Badung hadir di dua tempat berbeda, yakni Damkar Dalung (timur Pasar Dalung) dan Mall Pelayanan Publik Puspem Badung.

Layanan SIM Keliling mulai berlangsung pukul 08.30 WITA sampai dengan selesai.

Baca Juga:

Di Kabupaten Karangasem, layanan SIM Keliling hadir di Taman Cinta Candidasa, mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 13.00 WITA.

Di Kabupaten Buleleng, layanan SIM Keliling hadir di Desa Patas, Gerokgak, mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Tersedia ena, layanan SIM Keliling hari ini di Badung, Tabanan, Jembrana, Buleleng dan Karangasem, cek jadwal dan lokasinya semeton!
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   SIM SIM Keliling SIM Keliling Bali SIM Keliling Badung SIM Keliling Tabanan SIM Keliling Jembrana SIM Keliling Buleleng SIM Keliling Karangasem Lokasi SIM keliling Jadwal SIM Keliling

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Sho Yamamoto Puas Persis Solo Clean Sheet dan Curi Poin dari Bali United - JPNN.com Bali

    Sho Yamamoto Puas Persis Solo Clean Sheet dan Curi Poin dari Bali United

  2. Tithan Suryata Puji Aksi Cemerlang Kiper M Riyandi, Curi Poin dari Bali United - JPNN.com Bali

    Tithan Suryata Puji Aksi Cemerlang Kiper M Riyandi, Curi Poin dari Bali United

  3. Tithan Suryata Bongkar Taktik Persis Tahan Imbang Bali United, Ubah Game Plan - JPNN.com Bali

    Tithan Suryata Bongkar Taktik Persis Tahan Imbang Bali United, Ubah Game Plan

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU