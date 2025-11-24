Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Bali Senin (24/11), Silakan Cek!

JPNN.com

Senin, 24 November 2025 – 07:01 WIB
Ilustrasi layanan Samsat Keliling di Bali. Foto: Instagram @infosamsatkarangasem

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan November 2025.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Senin hari ini (24/11), layanan Samsat Keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Layanan Samsat Keliling di Kota Denpasar hadir di Taman Kota Lumintang mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Gianyar hadir di area Wantilan Pura Payogan Agung, Ketewel, Sukawati, mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.30 WITA.

Di Kabupaten Buleleng, layanan Samsat Keliling hadir di Desa Penyabangan, Gerokgak mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan selesai.

Di Kabupaten Karangasem, layanan Samsat keliling hadir di Kantor Desa Pempatan, Rendang, mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Senin 24 November 2025 hadir di Denpasar, Tabanan, Jembrana, Buleleng, Gianyar dan Karangasem, cek jadwal dan lokasinya semeto
