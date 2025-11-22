JPNN.com

JPNN.com Bali Hukum Jadwal SIM Keliling di Bali Sabtu (22/11), Silakan Cek Lokasinya!

Jadwal SIM Keliling di Bali Sabtu (22/11), Silakan Cek Lokasinya!

Sabtu, 22 November 2025 – 05:47 WIB
Jadwal SIM Keliling di Bali Sabtu (22/11), Silakan Cek Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi pelayanan SIM Keliling. FOTO ANTARA/Andika Wahyu/mes

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan SIM Keliling kembali hadir di Bali pada bulan November 2025.

Semeton Bali bisa mendatangi polres setempat atau sejumlah layanan SIM Keliling yang disediakan untuk memperpanjang surat izin mengemudi.

Layanan ini untuk mempermudah warga Bali mendapatkan SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.

Baca Juga:

Sabtu hari ini (22/11), layanan SIM Keliling hadir di sejumlah kabupaten di Provinsi Bali.

Layanan SIM Keliling di Kabupaten Badung hadir di dua tempat berbeda, yakni Damkar Dalung (timur Pasar Dalung) dan Mall Pelayanan Publik Puspem Badung.

Layanan SIM Keliling mulai berlangsung pukul 08.30 WITA sampai dengan selesai.                

Baca Juga:

Di Kabupaten Tabanan, layanan SIM Keliling hadir di Pasar Senggol depan Bank BPD mulai pukul 18.00 WITA sampai dengan 20.00 WITA.

Layanan SIM Keliling ini hanya melayani permohonan perpanjangan SIM A dan C yang dapat dilakukan sebelum masa berlaku habis.

Tersedia tiga layanan SIM Keliling hari ini di Kabupaten Badung dan Tabanan, cek jadwal dan lokasinya semeton!
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   SIM SIM Keliling SIM Keliling Bali SIM Keliling Badung SIM Keliling Tabanan Lokasi SIM keliling Jadwal SIM Keliling Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Persis Solo Terbang ke Bali, Siap Rebut Poin di Stadion Kapten Dipta - JPNN.com Bali

    Persis Solo Terbang ke Bali, Siap Rebut Poin di Stadion Kapten Dipta

  2. Bek Putu Panji Kembali ke Bali United, Senang Tampil di Piala Dunia U17 - JPNN.com Bali

    Bek Putu Panji Kembali ke Bali United, Senang Tampil di Piala Dunia U17

  3. Coach Dede Menimba Ilmu ke Spanyol, Tiga Pemain Muda Potensi Menyusul - JPNN.com Bali

    Coach Dede Menimba Ilmu ke Spanyol, Tiga Pemain Muda Potensi Menyusul

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU