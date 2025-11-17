Info Samsat Keliling di Bali Senin (17/11), Cek Jadwal dan Lokasinya!

JPNN.com

Ilustrasi Samsat Keliling. Foto: ANTARA/Sulthony Hasanuddin/nz.

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan November 2025.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Senin hari ini (17/11), layanan Samsat Keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Layanan Samsat Keliling di Kota Denpasar hadir di Terminal Tegal mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Gianyar, layanan Samsat Keliling hadir di area Wantilan Pura Payogan Agung Ketewel, Sukawati mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.30 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Jembrana di depan Pasar Yeembeng, Mendoyo, mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Buleleng, layanan Samsat Keliling hadir di Desa Sawan, Kecamatan Sawan mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan selesai.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Senin 17 November 2025 hadir di Kota Denpasar, Jembrana, Buleleng, Karangasem dan Gianyar, cek jadwal dan lokasinya semeton.
