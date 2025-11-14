Info Samsat Keliling di Bali Jumat (14/11), Cek Jadwal dan Lokasinya!

JPNN.com

Jumat, 14 November 2025 – 06:35 WIB
Ilustrasi pelayanan Samsat Keliling di Bali. Foto: Instagram@samsatjembrana

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan November 2025.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Jumat hari ini (14/11), layanan Samsat Keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Layanan Samsat Keliling di Kota Denpasar hadir di Terminal Tegal mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 11.00 WITA.

Di Kabupaten Gianyar, layanan Samsat Keliling hadir di utara Alun-alun Kota Gianyar mulai pukul 16.00 WITA sampai dengan 19.00 WITA.

Di Kabupaten Buleleng, layanan Samsat Keliling hadir di Desa Sumberkima, Gerokgak mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Jembrana hadir di Lapangan Pergung, Mendoyo, mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Jumat 14 November 2025 hadir di Denpasar, Jembrana, Buleleng dan Gianyar, cek jadwal dan lokasinya semeton.
