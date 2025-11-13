Info Samsat Keliling di Bali Kamis (13/11), Cek Jadwal dan Lokasinya!

JPNN.com

Kamis, 13 November 2025 – 07:11 WIB
Ilustrasi layanan Samsat Keliling di Bali melayani warga. Foto: Instagram @samsatkarangasem

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan November 2025.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Kamis hari ini (13/11), layanan Samsat Keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Layanan Samsat Keliling di Kota Denpasar hadir di Terminal Ubung mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Gianyar, layanan Samsat Keliling hadir di area parkir Puri Blahbatuh mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Buleleng, layanan Samsat Keliling hadir di Desa Wanagiri, Sukasada; Desa Madenan, Tejakula dan Desa Gerokgak, Gerokgak mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Karangasem hadir di Kantor Desa Dukuh, Kubu, mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

