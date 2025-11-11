JPNN.com

JPNN.com Bali Hukum Cek Layanan Samsat Keliling di Bali Selasa (11/11), Ini Jadwal dan Lokasinya!

Cek Layanan Samsat Keliling di Bali Selasa (11/11), Ini Jadwal dan Lokasinya!

Selasa, 11 November 2025 – 06:57 WIB
Cek Layanan Samsat Keliling di Bali Selasa (11/11), Ini Jadwal dan Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi Samsat Keliling di Bali melayani warga. Foto: Instagram @samsatjembrana

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan November 2025.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Baca Juga:

Selasa hari ini (11/11), layanan Samsat Keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Layanan Samsat Keliling di Kota Denpasar hadir di Kantor Perbekel Desa Sanur Kaja mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Jembrana hadir di depan Pasar Senggol Pekutatan, mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Baca Juga:

Di Kabupaten Tabanan, layanan Samsat Keliling hadir di wantilan Pura Desa Kaba-kaba mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Gianyar, layanan Samsat Keliling hadir di area Jaba Pura Penataran Sasih Pejeng Tampaksiring mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.30 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Selasa 11 November 2025 hadir di Denpasar, Jembrana, Buleleng, Gianyar dan Tabanan, cek jadwal dan lokasinya semeton.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   samsat Samsat Keliling Samsat Keliling Bali STNK Samsat Keliling Denpasar Samsat Keliling Tabanan Samsat Keliling Jembrana Samsat Keliling Buleleng Samsat Keliling Gianyar Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Lady Dewata League 2025-2026 Diramaikan 8 Tim, Bali United Academy Pesta Gol - JPNN.com Bali

    Lady Dewata League 2025-2026 Diramaikan 8 Tim, Bali United Academy Pesta Gol

  2. Borneo FC Luar Biasa, Rekor Bali United, Persik & PSM Tumbang, Kandidat Juara - JPNN.com Bali

    Borneo FC Luar Biasa, Rekor Bali United, Persik & PSM Tumbang, Kandidat Juara

  3. Dendy Sulistyawan Senang Bhayangkara FC Bungkam Bali United, Beruntung - JPNN.com Bali

    Dendy Sulistyawan Senang Bhayangkara FC Bungkam Bali United, Beruntung

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU