Cek Layanan Samsat Keliling di Bali Senin (10/11), Ini Jadwal dan Lokasinya!

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan November 2025.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Senin hari ini (10/11), layanan Samsat Keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Layanan Samsat Keliling di Kota Denpasar hadir di Kantor Perbekel Desa Sanur Kaja mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Jembrana hadir di depan Pasar Yehembeng, Mendoyo, mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Gianyar, layanan Samsat Keliling hadir di area wantilan Pura Payogan Agung, Ketewel, Sukawati mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.30 WITA.

Di Kabupaten Buleleng, layanan Samsat Keliling hadir di Desa Bontihing, Kubutambahan dan Desa Tinggarsari, Busungbiu, mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.