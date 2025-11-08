Cek Layanan Samsat Keliling di Bali Sabtu (8/11), Ini Jadwal dan Lokasinya!

JPNN.com

Sabtu, 08 November 2025 – 06:42 WIB
Ilustrasi masyarakat Bali saat memanfaatkan Samsat Keliling. Foto: Instagram @samsatjembrana

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan November 2025.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Sabtu hari ini (8/11), layanan Samsat Keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Layanan Samsat Keliling hadir di Pasar Umum Negara Bahagia, Kelurahan Pendem, Jembrana, mulai pukul 19.00 WITA sampai dengan 22.00 WITA.

Di Kabupaten Gianyar, layanan Samsat Keliling hadir di utara Alun-Alun Gianyar, mulai pukul 16.00 WITA sampai dengan 19.00 WITA.

Di Kabupaten Tabanan, layanan Samsat Keliling hadir di area Pasar Senggol, depan Bank BPD, mulai pukul 18.00 WITA sampai dengan 20.00 WITA.

Untuk mengurus perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pada layanan Samsat keliling, ada beberapa persyaratan yang harus Anda penuhi.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Sabtu 8 November 2025 hadir di Tabanan, Gianyar dan Jembrana, cek jadwal dan lokasinya semeton.
