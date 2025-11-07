Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Bali Jumat (7/11), Silakan Cek!

JPNN.com

Jumat, 07 November 2025 – 06:38 WIB
Ilustrasi pelayanan Samsat Keliling di Buleleng. Foto: Humas Desa Pejarakan Buleleng

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan November 2025.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Jumat hari ini (7/11), layanan Samsat Keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Layanan Samsat Keliling hadir di Kota Denpasar hadir di Puri Peguyangan mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Gianyar, layanan Samsat Keliling hadir di utara Alun-Alun Gianyar, mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Jembrana, layanan Samsat Keliling hadir di area parkir Pemkab Jembrana, Kelurahan Dauhwaru, mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Buleleng, layanan Samsat Keliling hadir di Desa Sidatapa, Banjar dan Desa Bondalem, Tejakula, mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Jumat 7 November 2025 hadir di Kota Denpasar, Gianyar, Jembrana, dan Buleleng, cek jadwal dan lokasinya semeton.
