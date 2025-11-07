JPNN.com

Jumat, 07 November 2025 – 05:50 WIB
Jadwal dan Lokasi SIM Keliling di Bali Jumat (7/11), Silakan Cek! - JPNN.com Bali
Ilustrasi bus pelayanan SIM keliling. Foto: Polda Metro Jaya

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan SIM Keliling kembali hadir di Bali pada bulan November 2025.

Semeton Bali bisa mendatangi polres setempat atau sejumlah layanan SIM Keliling yang disediakan untuk memperpanjang surat izin mengemudi.

Layanan ini untuk mempermudah warga Bali mendapatkan SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.

Jumat hari ini (7/11), layanan SIM Keliling hadir di sejumlah kabupaten di Provinsi Bali.

Layanan SIM Keliling di Kabupaten Badung hadir di dua tempat berbeda, yakni Damkar Dalung (timur Pasar Dalung) dan Mall Pelayanan Publik Puspem Badung.

Layanan SIM Keliling mulai berlangsung pukul 08.30 WITA sampai dengan selesai.

Di Kabupaten Karangasem, layanan SIM Keliling hadir di Polsek Abang, mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 13.00 WITA.

Layanan SIM Keliling di Kabupaten Jembrana hadir di Kantor Desa Penyaringan mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan selesai.

Tersedia empat layanan SIM Keliling hari ini di Kabupaten Badung, Jembrana dan Karangasem, cek jadwal dan lokasinya semeton!
