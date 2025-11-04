Menko Yusril Buka Suara Jadwal Pemulangan Napi Lindsay & Shahab ke Inggris

JPNN.com

Selasa, 04 November 2025 – 19:47 WIB
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra memberikan keterangan kepada awak media. Foto: Kemenko Kumham Imipas

bali.jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra akhirnya buka suara terkait pemulangan Lindsay June Sandiford dan Shahab Shahabadi ke Inggris.

Menko Yusril mengatakan keduanya dijadwalkan dipulangkan ke Inggris pekan ini melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali.

Lindsay Sandiford saat ini berumur 68 tahun masih menjalani hukuman di Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan, Badung, Bali, sementara Shahab Shahabadi, 35, di Lapas Nusa Kambangan.

Mahkamah Agung (MA) Indonesia menyatakan keduanya terbukti bersalah dalam kasus tindak pidana narkotika.

Lindsay June Sandiford divonis hukuman mati dan telah menjalani hukuman sejak 25 Mei 2012.

Selama menjalani masa pemidanaan di Bali, Lindsay June Sandiford dilaporkan menderita diabetes melitus tipe 2 dan hipertensi, serta telah berada dalam kondisi kesehatan yang menurun.

Shahab Shahabadi telah ditahan sejak 26 Juni 2014 di Lapas Kelas II A Kembangkuning, Nusa Kambangan, dengan vonis pidana seumur hidup.

Shahab dilaporkan mengalami penyakit kulit di jaringan subkutan dan gangguan kejiwaan.

TAGS   Menko Yusril Ihza Mahendra Lindsay Sandiford Bali Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan Shahab Shahabadi Lapas Nusa Kambangan terpidana mati Terpidana Seumur Hidup Bandara Gusti Ngurah Rai Inggris

