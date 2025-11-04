Jadwal dan Lokasi SIM Keliling di Bali Selasa (4/11), Silakan Cek!

JPNN.com

Selasa, 04 November 2025 – 06:47 WIB
Ilustrasi pelayanan SIM Keliling. FOTO ANTARA/Andika Wahyu/mes

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan SIM Keliling kembali hadir di Bali pada bulan November 2025.

Semeton Bali bisa mendatangi polres setempat atau sejumlah layanan SIM Keliling yang disediakan untuk memperpanjang surat izin mengemudi.

Layanan ini untuk mempermudah warga Bali mendapatkan SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.

Selasa hari ini (4/11), layanan SIM Keliling hadir di sejumlah kabupaten di Provinsi Bali.

Layanan SIM Keliling di Kabupaten Badung hadir di dua tempat berbeda, yakni Damkar Dalung (timur Pasar Dalung) dan Mall Pelayanan Publik Puspem Badung.

Layanan SIM Keliling mulai berlangsung pukul 08.30 WITA sampai dengan selesai.

Di Kabupaten Gianyar, layanan SIM Keliling hadir di Objek Wisata Goa Gajah mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 11.00 WITA.

Di Kabupaten Karangasem, layanan SIM Keliling hadir di Pasar Sinduwati, Sidemen, mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 13.00 WITA.

Tersedia enam layanan SIM Keliling hari ini di Kabupaten Badung, Tabanan, Jembrana, Gianyar dan Karangasem, cek dwal dan lokasinya semeton!
