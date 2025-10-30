JPNN.com

JPNN.com Bali Hukum Cek Layanan SIM Keliling di Bali Kamis (30/10), Ini Jadwal dan Lokasinya!

Cek Layanan SIM Keliling di Bali Kamis (30/10), Ini Jadwal dan Lokasinya!

Kamis, 30 Oktober 2025 – 05:22 WIB
Cek Layanan SIM Keliling di Bali Kamis (30/10), Ini Jadwal dan Lokasinya! - JPNN.com Bali
Cek Layanan SIM Keliling di Bali Kamis (30/10), Ini Jadwal dan Lokasinya!

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan SIM Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Oktober 2025.

Semeton Bali bisa mendatangi polres setempat atau sejumlah layanan SIM Keliling yang disediakan untuk memperpanjang surat izin mengemudi.

Layanan ini untuk mempermudah warga Bali mendapatkan SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.

Baca Juga:

Kamis hari ini (30/10), layanan SIM Keliling hadir di sejumlah kabupaten di Provinsi Bali.

Layanan SIM Keliling di Kabupaten Badung hadir di dua tempat berbeda, yakni Damkar Dalung (timur Pasar Dalung) dan Mall Pelayanan Publik Puspem Badung.

Layanan SIM Keliling mulai berlangsung pukul 08.30 WITA sampai dengan selesai.

Baca Juga:

Di Kabupaten Gianyar, layanan SIM Keliling hadir di Central Parkir Monkey Forest mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 11.00 WITA.

Layanan SIM Keliling ini hanya melayani permohonan perpanjangan SIM A dan C yang dapat dilakukan sebelum masa berlaku habis.

Tersedia tiga layanan SIM Keliling hari ini di Kabupaten Badung dan Gianyar, cek dwal dan lokasinya semeton!
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   SIM SIM Keliling SIM Keliling Bali SIM Keliling Gianyar SIM Keliling Badung Lokasi SIM keliling Bali Jadwal SIM Keliling

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Duel Bali United vs Persib Jadi Ajang Reuni Jo Jansen & Eliano Reijnders, Memuji - JPNN.com Bali

    Duel Bali United vs Persib Jadi Ajang Reuni Jo Jansen & Eliano Reijnders, Memuji

  2. Performa On Fire Persib Bikin Johnny Jansen Deg-degan, Berharap Pemain ke-12 - JPNN.com Bali

    Performa On Fire Persib Bikin Johnny Jansen Deg-degan, Berharap Pemain ke-12

  3. Tekad Kadek Agung saat Bali United vs Persib Bandung, Fokus Finishing - JPNN.com Bali

    Tekad Kadek Agung saat Bali United vs Persib Bandung, Fokus Finishing

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU